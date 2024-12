"Alleluja, si è sbloccato Lautaro Martinez. L’argentino è uscito dalla prigionia dell’ansia da prestazione, con una rete facile e agevolata dal malfunzionamento della fase difensiva del Cagliari, ma l’importante era che Lautaro segnasse, il come non aveva importanza. Sarebbe andato bene un colpo di gluteo, di stinco, di naso. Tanto più che, nel primo tempo dello 0-0 alla Unipol Domus, il capitano dell’Inter si era fumato la più facile delle opportunità, quasi sulla linea della porta, ed era sprofondato in un gorgo di cattivi pensieri. In nerazzurro, Lautaro non segnava dal 3 novembre, contro il Venezia. Quasi due mesi, un incubo per qualunque attaccante di ogni categoria", sottolinea La Gazzetta dello Sport.