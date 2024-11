premio, estromissione che somiglia anche un po’ a un affronto verso il valore del calcio italiano, nonostante da diversi anni la Serie A si sia attestata sui livelli dei migliori campionati al mondo, prova ne sia il percorso delle nostre squadre in Europa e l’aggiunta della quinta squadra in Champions, che potrebbe esserci anche la prossima stagione", si legge.

Decisione che spiazza

Lautaro Martinez compare nella lista a disposizione dei tifosi che possono votare per scegliere la migliore formazione della scorsa stagione ma non nell'elenco dei migliori giocatori della passata stagione. In lista per esempio c'è Valverde che al Pallone d'oro è arrivato 17esimo mentre l'argentino nel premio assegnato da France Football era arrivato settimo. La decisione della FIFA ha portato alla dichiarazione di Marotta che ha denunciato la delusione dell'Inter.