"È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato tra i candidati del The Best Man player della Fifa dopo una stagione eccezionale". Lo afferma in una dichiarazione all'ANSA il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, dopo la pubblicazione della lista dei candidati al premio Fifa, nella quale non compare l'attaccante nerazzurro. "Le sue prestazioni straordinarie - prosegue Marotta - hanno contribuito a portare l'Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Coppa America.