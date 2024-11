Dopo una stagione esaltante condita da gol e trofei con la maglia dell'Inter e della Nazionale argentina sembrava scontato inserire Lautaro tra i migliori della Fifa, invece così non è stato. Il Toro risulta tra i migliori attaccanti, ma non tra i Best della Fifa.

"Cosa dovrà mai fare Lautaro Martinez per stare tra i migliori, tra i “Best”, quelli che per la Fifa hanno dettato le regole del gioco dell’ultima stagione? Non è bastato dominare in due mondi, Italia e Sudamerica, per rientrare nell’élite della Federazione mondiale: è rimasto fuori da un gruppo allargato a undici che si giocherà il premio più ambito per il 2024 dopo il Pallone d’oro. Il capitano dell’Inter capocannoniere della A arrivato con i nerazzurri su una stella (24 reti) e capocannoniere pure della Coppa America vinta con l’Argentina (5 centri), non è stato inserito nella lista ristretta Fifa con sommo risentimento della sua stessa squadra. Lo stesso Marotta aveva prima parlato con il capitano, assai deluso dalle notizie arrivate dalla Fifa: già il settimo posto al Pallone d’oro gli era stato strettino, e lo aveva fatto notare, mentre stavolta gli hanno messo davanti Carvajal, Haaland, Valverde, Wirtz, Bellingham, Mbappé, Yamal, Messi, Rodri, Kroos e Vinicius. Di questi undici solo Mbappé, Haaland, Carvajal, Bellingham, Vinicius e Rodri si erano effettivamente piazzati davanti a lui nel premio assegnato a Parigi a fine ottobre. Il Toro ha, comunque, apprezzato la cortina di protezione del club, ha evitato pericolose sfuriate social, ma ha sparso tatticamente dei “like” a qualche post che gridava allo scandalo Best", sottolinea La Gazzetta dello Sport.