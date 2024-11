"La Fiorentina sa adattarsi all'avversario, non ti concede campo, è una squadra molto attenta. Pensavo Inter-Juve da pochi gol, qui non mi aspetto molti gol. Il parco attaccanti Inter: Thuram sopra tutti, Lautaro sta facendo fatica ma lavora sempre per la squadra, sempre utile, mi aspettavo di più da Taremi e Arnautovic, Correa... è un reparto che deve crescere".