"Un gol ritrovato e il tappo che salta via finalmente dalla bottiglia, poi i nuovi gol sbagliati, l’ansia che sale, la beffa che brucia: Lautaro Martinez, come la sua Inter, ha attraversato in 90’ tutto lo spettro dell’umano sentimento. È partito dallo stupore per la vena iniziale del Diavolo, poi ha conosciuto il sollievo per essersi sbloccato con un gol da vero Toro, l’esaltazione per la rete del collega di giornata Taremi, che faceva pensare a un’altra festa, e poi la delusione più amara, sia per gli sprechi interisti sottoporta sia per la rimonta subita senza un vero perché", scrive La Gazzetta dello Sport.