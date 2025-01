Non è un mistero, infatti, che l’Inter si guardi intorno per ringiovanire la rosa nel reparto arretrato: monitorati in vista dell’estate Hien (Atalanta), Gila (Lazio), Bijol (Udinese) e Scalvini (Atalanta). Chi arriverà, però, dovrà vedersela ancora con De Vrij per prendersi il posto da titolare", si legge.