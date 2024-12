Lautaro si è sbloccato: già fissato il nuovo obiettivo. “Inzaghi e i compagni…”

"A Cagliari l’attaccante interista ha sfruttato il cross di Barella per spezzare il digiuno. Un’esecuzione facile solo all’apparenza, vista l’attesa spasmodica che lo aveva accompagnato nelle ultime settimane e visto anche il clamoroso errore del primo tempo, quando di testa aveva mandato a lato da pochissimi passi su cross di Calhanoglu. Nel frattempo si era innervosito per uno scontro a distanza (ripetuto) con Yerry Mina e ci aveva riprovato nella ripresa, mandando fuori di un soffio un bel diagonale. E da oggi inizia l’operazione Supercoppa, un trofeo mai banale per il capitano interista che in nerazzurro lo ha già alzato al cielo per tre volte di fila tra il 2021 e il 2023. L’anno scorso un suo gol in finale, segnato in extremis contro il Napoli, aveva regalato il successo all’Inter. Stavolta ha preso la rincorsa a Cagliari. Adesso il suo obiettivo è ritrovare la continuità in area di rigore avversaria", la chiosa del CorSport.