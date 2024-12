Si chiude con una vittoria il 2024 dell'Inter . Un anno che ha certificato il livello raggiunto dagli uomini di Inzaghi, una squadra che ormai da tempo gioca a memoria, con il pilota automatico, ma che non per questo ha smesso di migliorarsi giorno dopo giorno verso nuovi traguardi. Un anno, il 2024, che potremmo definire quello della consapevolezza, che segue quelli della costruzione e dell'affermazione.

Ma vietato sedersi sugli allori: il tempo di un brindisi veloce e via verso un 2025 che si apre subito con la possibilità di alzare un trofeo, quella Supercoppa Italiana già portata a casa nelle ultime tre edizioni, per poi lanciarsi verso la conferma in campionato dopo la conquista della seconda stella e con il sogno, neanche tanto nascosto, di spostare il mirino verso la Champions League. E poi la Coppa Italia, l'affascinante Mondiale per Club in estate... Insomma, la carne sul fuoco è tanta, ma un passo alla volta!