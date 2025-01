È tornato il Lautaro Martinez devastante che tutti conoscevamo. Il periodo negativo è ormai un lontano ricordo, il Toro ora vede la porta come nei tempi d'oro e trascina l'Inter in campionato e Champions. Ora il derby per un nuovo riscatto.

"Come può, lo stesso giocatore che per mesi divorava sotto porta ogni ben di Dio, addentare oggi la preda anche bendato? Lautaro Martinez è passato dal digiuno prolungato alla fame atavica, dallo spreco alla massima efficienza. La porta, che davanti a lui si era ristretta fino a diventare grande quanto il buco di una serratura, adesso ha la metratura di un quadrivani spazioso. E il bello è che non c’è nessuna contraddizione, il Toro in questo scintillante 2025 è lo stesso capitano della grigia fine del 2024. Non ha mezze misure ma non è cambiato, ha solo fatto saltare il tappo alla bottiglia tenuta al fresco. Ora innaffia tutti i compagni di champagne, ogni partita si trasforma in un party argentino. E il messaggio risuona in tutto il Continente", sottolinea La Gazzetta dello Sport.