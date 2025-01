Julio Cesar , su Prime Video, hanno parlato della vittoria dell'Inter contro il Monaco e della possibilità della squadra nerazzurra di raggiungere la finale di Champions League. Il portiere del Triplete nerazzurro ha sottolineato: «Dopo quella finale, come ha detto Lautaro , nonostante la sconfitta, dopo aver giocato alla pari col City, questo gruppo ha capito l'atmosfera che c'è all'Inter e ci hanno preso gusto. Cercheranno di esserci ancora una volta per vincerla», ha sottolineato.

L'ex portiere era tra gli opinionisti del canale Amazon che ha trasmesso in diretta la partita degli uomini di Inzaghi contro il Monaco. Una gara vinta tre a zero con una tripletta del ritrovatissimo Lautaro che a fine gara ha parlato proprio dell'importanza del percorso dei nerazzurri e non si è nascosto parlando di Champions come obiettivo del club. Per questo a Julio è stato chiesto se i nerazzurri possono aspirare a tornare in finale e se questa potrebbe essere la volta buona.