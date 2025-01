Gabriel Mudingayi, ex nerazzurro, intervenuto al sito news.superscommesse.it, ha parlato tra le altre cose della lotta scudetto tra Inter e Napoli. Queste le sue considerazioni: "Si tratta di due squadre veramente combattive, anche se vedo avvantaggiato il Napoli che ha una sola competizione. La Champions, infatti, sia mentalmente che fisicamente, ti porta via tante energie. I partenopei possono, invece, restare concentrati soltanto sul Campionato, con un allenatore come Conte che non molla mai e che ha delle idee molto chiare in tutti gli ambiti.