Generosità, tanta corsa e pressing costante. Se Lautaro non va in gol, il capitano nerazzurro non fa comunque mancare il suo apporto migliorando un difetto che aveva all'inizio della sua avventura all'Inter. Se non trovava la via della rete, si intristiva incidendo sulle prestazioni. Il Toro adesso è maturato molto. Anche contro il Lipsia, nonostante non abbia trovato il gol, è stato autore di una prova fatta di corsa e dedizione. "Quando lo smalto dei giorni migliori non c'è ancora, allora è bene sopperire con la generosità. Per questo contro il Lipsia per settantacinque minuti Lautaro Martinez sbuffa, si sacrifica, prova ad agire da centravanti arretrato, abdicando dal ruolo di terminale avanzato per cercare di assecondare Taremi, più limitato nella varietà di colpi quanto a suo agio nella scatola dei sedici metri", sottolinea il Corriere dello Sport.