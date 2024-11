Altra notte di Champions e altra vittoria per l'Inter. A San Siro i nerazzurri hanno battuto il Lipsia dominando per più di un'ora e portando a casa tre punti fondamentali in ottica ottavi. Una vittoria che porta l'Inter in vetta solitaria all’Europa almeno per una notte. "Una condizione ideale. Anche perché ormai gli ottavi di finale sono a portata di mano. E il traguardo potrebbe essere tagliato anche prima dell’ultima gara, permettendo di concentrare le forze sul campionato".