"Tanto tuonò che piovve. Il tempo, e già la prossima gita di Capodanno in Arabia, dirà se Lautaro sia tornato tempesta, o in Sardegna sia stata solo una pioggerellina sotto le feste. In ogni caso, ciò che conta per l’Inter è che la maledizione sia stata interrotta. La nuvoletta nera che ha accompagnato la testa del Toro per otto partite, più oltre un’ora alla Domus Arena, è stata spazzata via al 70’ dell’ultima partita del 2024 stellato. Un tocchetto furbo da bucaniere d’area, non una rete difficile per uno come lui, ma negli ultimi tempi il capitano aveva divorato occasioni più grosse e fumanti: ad esempio, è un mistero della fede il fatto che non sia entrata la testata semplice semplice nel primo tempo, a porta vuota e su cross di Calha. Sembrava la conferma dell’incantesimo, il segno di un malessere più profondo. Solo un’impressione, perché la fine del tunnel è arrivata poco dopo", si legge su La Gazzetta dello Sport.