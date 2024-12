Nelle pagelle di Tuttosport su Lazio-Inter, voti tutti alti per i giocatori nerazzurri. 8 per Denzel Dumfries autore di una grande prestazione condita da un super gol di testa. "Già nel primo tempo, anche senza segnare, si rivela l’attaccante più pericoloso: ci mette il testone sull’azione del rigore e con un tocco da trequartista spalanca la porta a Dimarco. Nella ripresa completa l’opera saltando in testa a Tavares sul 4-0".

7,5 per Calhanoglu: "Riscatta l’errore col Napoli spiazzando Provedel e poi mette il piede sull’azione del raddoppio e regala a Barella il pallone del tris". 8 per Simone Inzaghi: "Trova i primi due gol sfruttando lo strapotere sulle palle inattive e il “gioco dei quinti” dimostrando di aver preparato benissimo la partita per mettere in luce i difetti della Lazio. Nella ripresa poi è show". 7 per Mkhitaryan: "Gioca da professore e imbuca per il sesto gol di Thuram".