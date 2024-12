"Lo ha schiantato con sei gol. Una mattanza da scudetto. Record negativo per la Lazio in Serie A, non aveva mai perso in casa con sei gol di scarto, l’ultimo ko larghissimo per dimensioni risaliva al 1959 (0-5 con la Fiorentina). Simone non ha sbagliato impostazione. Aspettare, senza scoprirsi. Dumfries in pressione su Tavares, Rovella schermato. Mosse piene di saggezza".