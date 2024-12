Anche per Baroni, allenatore della Lazio, sarà giornata di rifinitura. Alle 16 l'allenamento a Formello e ci sono da capire le condizioni di quattro giocatori che ieri sono rimasti a riposo: Patric, Gigot, Rovella e Dia , come spiega il Corriere dello Sport. Proprio Patric aveva preso una botta al ginocchio contro l'Ajax quindi c'è il dubbio su chi giocherà da centrale accanto a Gila. Romagnoli si è allenato ancora a parte ieri dopo la distorsione al ginocchio rimediata con il Napoli. Anche Vecino si è allenato a parte ieri e cercherà di mettersi a disposizione, almeno per la panchina. Zaccagni ha qualche problema al ginocchio destro. Qualche problema fisico che ha fatto optare per lo slittamento ad oggi dell'allenamento decisivo che permetterà al tecnico biancoceleste di fare le sue scelte in vista dell'Inter .

Castellanos è squalificato e in attacco ci sarà Noslin che aveva giocato contro il Napoli l'ultima partita. Nonostante l'acciacco, Zaccagni è certo del posto a sinistra mentre a destra giocherà Isaksen. I dubbi sono su giocatori e modulo: "Dia dall’inizio in caso di 4-2-3-1 oppure Dele-Bashiru confermato, che a quel punto faciliterebbe il ritorno al 4-3-3. Il nigeriano, seppur in una posizione leggermente più avanzata, completerebbe il reparto con Guendouzi e Rovella (si riaggregherà nel pomeriggio)", spiega il Corriere dello Sport. C'è il dubbio anche in difesa tra Gigot e Romagnoli che ieri ha fatto differenziato ma oggi dovrebbe rientrare in gruppo. A sinistra, in retroguardia, dovrebbe poi giocare Tavares mentre a destra uno tra Marusic e Lazzari.