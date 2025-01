La Stampa – Inter, a sensazione unica che riesce a tenere passo del Napoli

"La risposta dell’Inter al Napoli capolista non si è fatta attendere. Il Lecce non è la Juventus, ma la sensazione - sempre più netta - è che solo la squadra di Inzaghi possa reggere il passo degli uomini di Conte: con un netto 4-0 in trasferta accorcia le distanze in classifica e deve sempre recuperare una partita". Così il quotidiano La Stampa parla dell'Inter di Inzaghi e della vittoria conquistata a Lecce.

"La corsa è ancora a lunga e se gli impegni della Champions non graveranno troppo sulle gambe e sulla mente dei nerazzurri, a differenza del Napoli che potrà preparare una sola gara a settimana, il tutto si potrebbe decidere nel rush finale. Frattanto, l’Inter ha fatto il suo: al Via del Mare c’è stata gloria un po' per tutti, partendo da quel Frattesi tanto chiacchierato in chiave mercato che ha saputo sfruttare appieno la chance... Una buona notizia per Inzaghi, che festeggia la propria vittoria numero 200 in Serie A (su 332 in panchine, il più precoce di sempre) e pure il terzo gol nelle ultime tre partite di Lautaro Martinez", ha aggiunto il quotidiano per raccontare la sfida ai suoi lettori.