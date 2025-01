«Cosa mi sento di dire ai tifosi? Sono felicissimo di stare qui, a partire dal gruppo allo staff, per me sono una famiglia. Cerco di ripagare come posso. A volte va bene a volte va male ma io sono felice qui». Così Davide Frattesi, ai microfoni di Skysport, ha parlato delle sue intenzioni rispetto al futuro e del suo momento con l'Inter dopo la vittoria per 4-0 sul Lecce e il gol che lui ha segnato e che ha sbloccato la gara.