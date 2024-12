Il rientro di Francesco Acerbi è sempre più vicino. Il difensore si era infortunato a Verona nei primi minuti: elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Oggi, come sottolinea Tuttosport , potrebbe lavorare parzialmente in gruppo: se stesse bene, sosterrebbe la metà della seduta con i compagni, ma solo domani si capirà poi se potrà essere convocato per Leverkusen.

"L’obiettivo di “Ace” è la panchina in Germania e la titolarità con la Lazio, in una partita a cui da ex tiene molto. Inzaghi non dovrebbe ricorrere a un uso massiccio del turnover per in Champions, sia perché vincendo l’Inter sarebbe praticamente qualificata direttamente agli ottavi di finale, sia perché la sfida contro i biancocelesti è in programma tra una settimana (lunedì 16). C’è tutto il tempo per recuperare al meglio".