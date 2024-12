Libero – Baroni e Inzaghi simili nella gestione: i numeri che li accomunano

Il focus sulla gestione dello spogliatoio degli allenatori di Lazio-Inter a poche ore dallo scontro diretto in programma Olimpico

Marco Baroni e Simone Inzaghi hanno dei tratti in comune nella gestione del proprio spogliatoio. Lazio e Inter sono piuttosto simili se guardate dalla prospettiva che propone Libero in edicola stamattina. Si legge infatti sul quotidiano:

"Nella Lazio che ha giocato una partita di Coppa Italia in più dell’Inter (che sfiderà l’Udinese giovedì), solo Guendouzi superai 1600 minuti. Nel Milan, per dire, sono in tre a parità di partite rispetto alla Lazio, quindi escludendo quella di ieri sera: Maignan, Reijnders e Fofana. Nell’Inter nessuno supera i 1400 minuti tranne il portiere, Sommer, che ha sempre giocato. La media deiminutigiocati dagli undici più impiegati da Inzaghi è 1232, quella dei preferiti di Baroni è 1267, praticamente identica considerando il match di differenza.