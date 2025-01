Nella final four di Supercoppa italiana di quest'anno l'Inter è l'unica squadra reduce dall'anno scorso. L'appuntamento a gennaio è un'abitudine ormai per i nerazzurri, che hanno vinto le ultime tre edizioni con Simone Inzaghi in panchina. Con l'attuale allenatore ad Appiano Gentile non si snobba alcun trofeo, come sottolinea anche il Corriere dello Sport: