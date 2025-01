Certo, Barella anche stavolta non si è risparmiato ed è stato tutto insieme, un po’ mezzala, un po’ regista e soprattutto uomo assist – è dal suo piede che è partito il pallone tramutato in 1-0 dal capitano – ma Nicolò da solo non può bastare. Lo sa lui e lo sa Inzaghi, ieri obbligato a disegnare un trio d’emergenza causa assenze. Non bastano, soprattutto, Asllani e Zielinski a colmare i vuoti lasciati da Calhanoglu e Mkhitaryan nel cuore della manovra. E allora ecco servito il paradosso di metà stagione: con una rosa che più profonda di così non si può, Simone si trova a dover contare i giorni che lo separano dal ritorno del suo regista titolare. E se Micki ieri si è scaldato per lo Sparta con una ventina di minuti giocati a buon ritmo – pochi istanti dopo aver preso il posto di Zielinski è andato vicino al gol con la solita incursione mancina -, per Calhanoglu occorrerà aspettare ancora".