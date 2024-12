Scelto Conceicao

La Rosea, poi, sottolinea come Conceicao non sia l'unico allenatore valutato dal club. "Il Milan però, mentre Fonseca scivolava, si guardava intorno. Ha valutato e scartato altre opzioni, da Sarri ad Allegri, poi ha preso la sua decisione. Chi ha deciso? Gerry Cardinale ovviamente, con Furlani, Moncada e Ibrahimovic. Sergio Conceiçao a 50 anni ha la prima, grande occasione in un campionato top, dopo sette stagioni al Porto chiuse bruscamente a giugno. Aveva trovato l’accordo per il rinnovo con il vecchio presidente Pinto da Costa, che però ha perso le elezioni contro André Villas Boas. E allora, ognuno per la sua strada, con veleni incrociati. Conceiçao piace perché è deciso, pragmatico, spigoloso quando serve. A volte, anche troppo: a marzo è stato denunciato dopo una lite ai margini di un torneo giovanile. È abituato alla Champions e ha vinto tre campionati con il Porto in sette stagioni, facendo il primo e il secondo punteggio di sempre nella Liga portoghese. Con 11 trofei, è il più vincente di sempre nella storia del Porto. Altro aspetto interessante per il Milan: Conceiçao ha lanciato o valorizzato tanti calciatori, venduti – e venduti caro – all’estero. Vitinha al Psg. Luis Diaz al Liverpool. Militao al Real Madrid. Otavio all’Al Nassr", chiosa La Gazzetta.