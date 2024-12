Hernandez in questo inizio di stagione sembra la pallida controfigura dello splendido terzino che dal 2019 si esibisce a San Siro con la maglia rossonera. Fonseca gli ha fatto vedere al video gli sbagli commessi in fase difensiva. Che non sono i primi in quest’ultimo periodo. Il francese è consapevole di non essere al massimo, soprattutto dal punto di vista fisico, lo ha ammesso e sa bene che tocca a lui ritrovare la migliore condizione. Il tecnico gli ha chiesto una reazione, di isolarsi da tutto e di pensare solo al campo. Lo vuole al massimo. Resta da vedere se contro il Genoa gli concederà un turno di stop, per fargli resettare la testa. Di certo Paulo si aspetta una reazione in tempi brevi”, si legge.