Il commento del giornalista sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina

Andrea Di Caro, nel suo editoriale di oggi per la Gazzetta dello Sport, è tornato sul duello a distanza tra Inter e Napoli che ha coinvolto Antonio Conte e Beppe Marotta nelle ultime settimane su chi sia la favorita per lo scudetto. Questo il suo pensiero: "E' indubbio che se l’Inter titolare è da primo posto, le alternative formano comunque una squadra che potrebbe lottare per il quarto posto.