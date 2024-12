"In Europa, per certi versi, l'Inter è stata anche più continua rispetto al campionato", aggiunge De Grandis

"In Europa, per certi versi, l'Inter è stata anche più continua rispetto al campionato. In campionato ha avuto battute d'arresto ma stiamo vedendo l'Inter quasi come quella dell'anno scorso, azioni quasi rugbistiche con tutta la squadra che sale, azioni da destra a sinistra, fraseggiare in mezzo, colpi di tacco"