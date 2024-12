Come spiega La Gazzetta dello Sport "Il principio base, con un’eccezione, è il seguente: «Nessun girone può includere due squadre della stessa confederazione continentale, ad esclusione dell’Uefa (che ha 12 squadre in gara, ndr)». Quattro degli otto gironi avranno così due squadre europee, ma due squadre dello stesso Paese non potranno ovviamente condividere il gruppo. Per semplificare: Inter e Juve non saranno nello stesso quartetto. Le europee sono state divise in base alla posizione nel ranking . Le prime quattro della euro-classifica – Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Psg – sono nell’urna 1. Le altre otto europee nell’urna 2 con questo ordine di rankin g: Chelsea, B. Dortmund, Inter, Porto, A. Madrid, Benfica, Juve, Salisburgo".