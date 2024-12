Sarà l'Inter migliore quella che stasera scenderà in capo contro il Como a San Siro. Inzaghi non vuole perdere punti per strada, l'Atalanta e il Napoli corrono e vuole rimanere attaccato. Per questo schiera dal 1' i titolari, compreso Barella.

"Tutti, certo, a partire da capitan Lautaro. L’uomo che si sente «sottovalutato», come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. L’uomo che si è allontanato dalla porta rispetto alla scorsa stagione, certo. Ma pure quello che ha bisogno per sé e per l’Inter di cambiare marcia sul piano realizzativo. Giusto per dare un riferimento: un anno fa arrivava a Natale con il sacco riempito da 17 gol stagionali. Adesso è a quota sei ed è lì che sbuffa. Non ci può essere Inter vincente senza un Lautaro pienamente a posto sul piano dei gol: questo lo pensa fortemente Inzaghi. Lo pensa al punto di aver insistito con l’argentino, lasciandolo in campo pure quando fisicamente era lontano, molto lontano, dalla forma migliore", spiega La Gazzetta dello Sport.