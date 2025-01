“Era cominciata in maniera diametralmente opposta, con un colpo mancino da maestro scagliato alla fine del primo tempo, ma è finita a testa bassa dopo la pazza rimonta milanista. Nella notte in cui l’argentino è andato a segno per la quarta finale di Supercoppa di fila (agguantato Dybala come miglior marcatore nella storia del torneo), i rossoneri gli hanno soffiato da sotto al naso il poker di trofei in bacheca nella competizione. Nel 2022 aveva punito la Juve, nel 2023 era toccato al Milan e l’anno scorso aveva condannato il Napoli. Quest’anno ha fatto di nuovo male ai cugini, ma l’epilogo è stato amarissimo nonostante in avvio di ripresa il partner d’attacco, Taremi, avesse messo il match ulteriormente in discesa.