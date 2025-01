TS – Francesco Pio Esposito, idea Mondiale per Club. Ma c’è l’Under21

Il calciatore sta mettendo in mostra le sue qualità nell'Inter e Inzaghi potrebbe decidere di convocarlo per il torneo in America di giugno

Adesso sono 11 i gol in Serie B e valgono la testa della classifica da capocannoniere. TuttoSport parla di Francesco Pio Esposito , attaccante di proprietà Inter e degli ultimi gol segnati alla Carrarese. Il suo cartellino a differenza di quello di SebastianoEsposito, suo fratello e giocatore dell'Empoli (che ha un diritto di riscatto a 5 mln con i nerazzurri che hanno il 20% sulla futura rivendita) in Serie A, è ancora della società nerazzurra.

"In Viale della Liberazione nessuno è stupito delle qualità di Pio, considerato il miglior 2005 in circolazione. Il progetto su di lui resta quello di un nuovo prestito, questa volta in A - magari proprio allo Spezia se i bianconeri centrassero la promozione – ma il trasferimento potrebbe essere anticipato da un’eventuale convocazione al Mondiale per club di giugno. Un’idea tutta da sviluppare, anche perché proprio dall’11 al 28 dello stesso mese sarà in programma l’Europeo Under 21, con Pio che oggi è la stella più splendente dell’Italia", scrive il giornale a proposito del calciatore. Potrebbe nascere un caso 'diplomatico'.