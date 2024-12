Repubblica – Inter, a Leverkusen ko che sa di beffa: diga cede al 90’

Il Leverkusen era fortissimo e si sapeva, mentre ora per restare fra le prime otto all’Inter potrebbero bastare una vittoria e un pareggio contro lo Sparta Praga, in trasferta, e il Monaco, a San Siro. Così i nerazzurri, scivolati al quarto posto, raggiungerebbero quella quota 17 che Inzaghi ha stimato essere “abbastanza sicura” per evitare i play off a febbraio.

Chi si aspettava razzi, mortaretti e tric trac è rimasto deluso. «Non abbiamo messo in campo la solita qualità», dirà il tecnico nerazzurro alla fine. I fuochi d’artificio si sono visti fuori dallo stadio, all’arrivo del pullman dei tedeschi, ma non in campo. Nel primo tempo il Bayer Leverkusen è partito forte, ha tenuto palla, ha portato quasi subito Tah a colpire la traversa e Wirtz a fare un traversone, più che un vero e proprio tiro a giro, bloccato da Sommer. Per l’Inter, gli unici tentativi li hanno fatti Taremi, murato, e Frattesi, di testa, ma davveronulla di serio. La ripresa si è aperta con la comunicazione dell’arbitro Vincic ai due capitani, Tah e De Vrij: niente Var, per problemi tecnici.

Ennesimo piccolo problema in uno stadio bello a vedersi, ma snobbato tanto dalla Fifa per il Mondiale 2006 quanto dalla Uefa per l’Europeo della scorsa estate. Se Xabi Alonso ha aspettato altri 38 minuti per il primo cambio, Inzaghi dopo appena 20 ne aveva già fatti quattro, inserendo una buona fetta dell’altra squadra, quella che si gioca il campionato: Dimarco, Barella, Lautaro, più Asllani al posto di Çalhanoglu, stanco. Ma poco è cambiato. Kovar ha fatto la prima mezza parata a otto minuti dalla fine. E all’ultimissimo Mukiele l’ha messa, portando a otto il numero di gare vinte in Europa in casa dal Bayer nelle ultime nove giocate.

Non meno spaventosa del Bayer appare la Lazio, che attende l’Inter lunedì all’Olimpico dopo avere battuto per due volte in quattro giorni il Napoli, fra Coppa Italia e campionato, spodestandolo dalla vetta. Finora Inzaghi aveva potuto usare i successi europei come volano per il campionato. Adesso, all’opposto, si trova nella condizione di dover far leva sulla sconfitta in Champions per risollevare l’orgoglio della squadra, in una trasferta che per lui non sarà mai normale, contro il proprio passato", si legge.