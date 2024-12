Una poltrona per tre. Classico di Natale, meno del campionato. Perché è insolito quello che sta accadendo, se non altro per le rivali in corsa. Perché a contendersi lo scudetto in questo momento ci sono l'Atalanta, il Napoli e l'Inter. Il quotidiano La Repubblica parla intanto del titolo di campione d'inverno e a contenderselo ci sono appunto, queste tre concorrenti. Perché l'Inter ha permesso, con il 6-0 all'Olimpico, di staccare la Lazio, e pure la Fiorentina è stata sconfitta dal Bologna nel fine settimana. I viola hanno una gara in meno da recuperare, quella contro l'Inter che era stata rinviata per il malore a Bove.