«È una sconfitta dolorosa ma da qui si può solo crescere», dice Inzaghi. La sensazione è che il tecnico nerazzurro misuri le parole e che da domani in poi analizzi con calma tutti gli errori che nella notte di Riyad proprio non gli sono andati giù perché l'Inter era in pieno controllo del match e il Milan alle corde.

Onesto, Inzaghi, nel non voler cercare scuse: «Nel calcio di oggi è così, dobbiamo recuperare tutti perché le partite sono tante e qualche giocatore, che pure sta facendo benissimo, comincia a essere stanco». Il Milan in questa stagione, con Fonseca prima e Conceiçao adesso, è la bestia nera dell'Inter ma Inzaghi ammette:

«Bisogna fare i complimenti a loro perché non hanno mai mollato nonostante i due gol di svantaggio. Non ho avuto modo di farli di persona a Conceiçao, ma sono sinceri perché quando è giusto vanno fatti agli avversari. Poi certo, una squadra come la nostra non fa mai rientrare gli altri quindi evidentemente ci sono anche dei demeriti nostri. C'è tantissima delusione, ci dispiace per i nostri tifosi e la società. In ogni caso devo fare un plauso ai ragazzi, adesso l'importante è ripartire e cercare con lo staff di recuperare quanto prima i giocatori che sono fuori»”, si legge.