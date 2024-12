"Un risveglio che ha ridato fiducia dopo minuti di terrore. Edoardo Bove, dopo essere crollato in campo e dopo la corsa disperata in ambulanza, con i soccorritori che hanno dovuto far ricorso al defibrillatore, è arrivato all’ospedale universitario fiorentino di Careggi in condizioni stabili. E nel riprendere coscienza, prima che i sanitari lo addormentassero per preservarne le condizioni, «era in stato di agitazione, era inquieto», racconta chi gli era vicino. Come uno stato febbrile che rivela lo strazio vissuto per decine di minuti da famigliari, compagni, dirigenti e tifosi. Prima di accasciarsi a terra, Bove aveva parlato con la panchina del suo malessere: si era appena scontrato con Dumfries, un duro colpo che può aver scaturito la successiva perdita di coscienza. Un’altra ipotesi su cui stanno lavorando i medici è un calo di potassio nel sangue, che porta anche a spasmi e paralisi.