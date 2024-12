Tutti per Edoardo Bove , a soffrire, a raccontarsi e raccontare quegli attimi da incubo. Dal primo momento, da quel crollo sul campo, fino all’ospedale e ai post di sostegno via social è una corsa collettiva, prima per aiutare sul campo e poi per sostenere con i messaggi il giocatore.

"Comanda la paura, ma anche la lucidità fin da subito, appena Bove si accascia a terra: Luca Ranieri chiama i soccorsi, si avventa verso l’ambulanza per affrettare il più possibile le operazioni del mezzo di soccorso che è a bordo campo. C’è da fare presto urla il difensore, discute animatamente con uno degli addetti del mezzo, sono attimi concitati in cui si adoperano anche Mandragora e gli interisti Dimarco e Dumfries. I primi viola a precipitarsi intorno a Bove per rendersi conto della situazione ma anche per soccorrerlo sono Adli, Gosens e Danilo Cataldi. È stato proprio quest’ultimo a prestare il primo soccorso. Adli è il primo a far iniziare il cerchio umano che rende riservati quei momenti di paura in cui l’equipe medica cerca di rianimare il giocatore. Tutti gli altri, ognuno come può, vogliono dare il proprio contributo. La disperazione iniziale è evidente: Pietro Comuzzo è in lacrime consolato da Bastoni, Dodo si accascia a terra, ma anche Adli, Colpani e tutti gli altri sono intorno al centrocampista, disperati. Ranieri e Kouame si confortano a vicenda. Tanti abbracci per Raffaele Palladino in cui sono pienamente coinvolti anche tutti i giocatori dell’Inter che capiscono immediatamente il momento di emergenza e danno il loro contributo", si legge su La Gazzetta dello Sport.