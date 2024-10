Dopo la sconfitta contro l'Inter a Roma torna l'ipotesiDe Rossi. Sarebbe clamoroso ma a quanto pare i Friedkin starebbero ripensando al ritorno dell'ex centrocampista in panchina. Il quotidiano Libero racconta così quanto sta accadendo nell'ambiente giallorosso: "Adesso i Friedkin si ritrovano spalle al muro. La piazza li contesta aspramente, la squadra è allo sbando totale e non riconosce la guida di Juric, la classifica è triste sia in Italia che in Europa. De Rossi è la soluzione a tutti i mali, o meglio l’unico modo per rimettere ordine ai casini giallorossi: richiamandolo si toglierebbero tutti gli alibi ai giocatori, che sarebbero rimasti feriti e delusi dal suo esonero dopo appena quattro partite, e si placherebbero le ire dei tifosi".