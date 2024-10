Anche Paolo Ziliani ha puntato il dito sulla non espulsione di Cristante in Roma-Inter. Il giornalista sportivo sta già pensando al big match in programma domenica pomeriggio, Inter-Juventus. Ecco cosa scrive Ziliani a proposito del derby d'Italia: "C’è da farsi il segno di croce al pensiero che domenica alle 18 andrà in scena a San Siro Inter-Juventus. Con una classifica che vede i due club divisi da un solo punto (Inter seconda a 17, Juve terza a 16) e dopo gli errori - pardon, gli orrori - arbitrali cui abbiamo assistito sabato in Juventus-Lazio (due falli da espulsione di Douglas Luiz non sanzionati) e ieri in Roma-Inter (fallo da ultimo uomo su Thuram che avrebbe comportato l’automatica espulsione di Cristante non ravvisato né da arbitro né da VAR), la sfida tra i due club sembra andare incontro a uno svolgimento con copione già mille volte visto in passato".