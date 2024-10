Repubblica – Roma, Juric già a rischio: ripresi i contatti con De Rossi

"Avevano scritto di aver scelto Juric «per vincere trofei». Consapevoli che fosse una bugia, probabilmente spesa per indorare l’ennesima pillola alla piazza in ebollizione. Che a quelle parole i Friedkin non credessero lo hanno capito tutti. Anche loro stessi. E infatti da qualche ora hanno ripreso i contatti con Daniele De Rossi. Esonerato poco più di un mese fa dopo 4 giornate senza vittorie è già l’incarnazione del rimpianto. Di certo il cambio in panchina non ha migliorato i problemi: la Roma faticava a far gol con lui e continua oggi, nonostante i 56 milioni spesi per comprare Dovbyk e Soulé.