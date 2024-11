Questa Inter è pronta per arrivare fino in fondo in Champions League. Lo penso da inizio stagione, ma ieri sera, dopo la vittoria a San Siro sull’Arsenal, ne ho avuto la conferma. La squadra di Simone Inzaghi è matura, solida, forte in ogni reparto e ha in panchina elementi dello stesso livello rispetto ai titolari. Ciò significa che l’allenatore può operare un turnover ragionato ed efficace senza perdere qualità fisiche e tecniche. Certo, molti saranno gli ostacoli da qui al termine del torneo, però l’impressione è che i nerazzurri abbiano la forza per superarli. Contro l’Arsenal l’abilità dei ragazzi di Inzaghi è stata quella di capire immediatamente come si muovevano gli avversari. Una volta bloccati gli spazi agli inglesi, i nerazzurri hanno pensato a costruire la loro manovra e a rendersi pericolosi. Atteggiamento saggio che, in alcuni momenti del primo tempo, ha mandato in tilt l’Arsenal. L’Inter ha gestito bene il pallone in velocità, ha combattuto senza paura in mezzo al campo e, quando è andata un po’ in sofferenza, in particolare nella ripresa, ha dimostrato di saper reggere l’urto e di non crollare. L’esperienza di questa squadra è una garanzia che non va sottovalutata.