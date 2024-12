La vittoria dell’Inter a Cagliari dimostra che la squadra di Inzaghi è ormai diventata dominante. Nel senso che mette sotto l’avversario e non gli concede la possibilità di rialzarsi, come a volte è capitato in passato. Adesso i nerazzurri hanno acquisito quella forza che permette loro di dare il colpo del kappaò. D’accordo che tra le due formazioni il divario era netto, d’accordo che un giocatore dell’Inter da solo costa quanto tutto il Cagliari, però poi le partite bisogna vincerle e non è mai una faccenda semplice. La squadra di Simone Inzaghi, con molta maturità che nasce dall’esperienza dei suoi interpreti, ha lasciato sfogare gli avversari nel primo tempo e ha colpito nella ripresa. Dopo l’1-0 si è vista tutta la differenza tra i due gruppi, anche se devo fare i complimenti al Cagliari per come ha lottato, non dandosi mai per vinto.

L’Inter è abituata a sfide di altissimo livello, sia in Italia sia in Europa, ed è entrata in possesso di quelle certezze che permettono di governare le partite. Mi fa molto piacere che ci sia stata questa evoluzione: ora, quando va in vantaggio, non arretra, non protegge il risultato, ma va alla ricerca del gol della sicurezza. Questo è un chiaro segnale di consapevolezza dei propri mezzi e della propria potenza. L’importante è che i ragazzi di Inzaghi si convincano di mantenere sempre l’iniziativa, e penso che lo debbano fare sia in campionato sia in Champions League perché, a mio avviso, hanno la possibilità di arrivare in fondo anche nel massimo torneo continentale.

Avere l’iniziativa significa essere ottimisti, avere idee, trovare facilmente le soluzioni di gioco, far partecipare molti uomini alla manovra e, dettaglio tutt’altro che irrilevante, avere sempre l’aiuto di un compagno. Fateci caso: il centrocampo dell’Inter, che è probabilmente il reparto più forte, raramente va in difficoltà perché esiste una sinergia tra gli elementi, tutti collaborano e tutti lavorano sia in fase di possesso sia in fase di contenimento. Il gol di Lautaro, inoltre, è un altro aspetto fondamentale di questa vittoria a Cagliari. L’argentino era a secco da un po’ di tempo, e per un attaccante, che vive per segnare, non è mai bello uscire dal campo senza aver lasciato la propria firma nel tabellino dei marcatori. Lautaro è un attaccante fortissimo e ora che si è sbloccato darà un grandissimo contributo alla volata dell’Inter. Credo che i nerazzurri siano il gruppo più completo del nostro campionato: per lo scudetto loro ci saranno fino in fondo.