Pochi ma buoni

Spalletti sta anche gestendo i leader in rosa anche per non tarpare le ali dei più giovani. Sono così spariti dalla Nazionale anche Mancini e Cristante. E pure Zaccagni non è stato convocato "epurato pure lui come Chiesa perché essendo un'ala creerebbe anche lui un equivoco tattico e perché ci sarebbe un overdose di capitani nel gruppo. Altro epurato è Jorginho dopo che sembrava non se ne potesse fare a meno visto il ruolo chiave. Una scelta che il ct ha procrastinato e poi ha preso". Così da "Nazionale aperta a tutti siamo passati a Nazionale chiusa a molti. Pochi ma buoni", conclude l'articolo.