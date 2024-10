I due si sono sentiti al telefono e hanno chiarito le reciproche posizioni. "Spalletti ha spiegato a Inzaghi di essere molto dispiaciuto per la piega che aveva preso la cosa. Di più: ha precisato che il suo era un discorso in linea generale, non certo riferito direttamente all’inchiesta “Doppia curva” e ai contatti avuti da Inzaghi con l’ex capo ultras interista Marco Ferdico", aggiunge la Rosea che sottolinea come inizialmente Simone sia rimasto deluso dalle parole del CT. "Inzaghi non credeva di meritare un commento simile. Spalletti, con il gesto apprezzabile di ieri, ha voluto evitare che la polemica restasse lì: non c’era da scusarsi, e infatti la parola scusa non è stata pronunciata, ma il c.t. ha pensato che sarebbe stato meglio chiarire subito, magari anche prima dell’uscita pubblica di oggi. Animi certamente più distesi, dunque. Il gelo era calato, comprensibilmente. E anche un po’ a sorpresa, visto che tra i due non si ricordano tensioni particolari in passato, né ai tempi dei derby di Roma né in occasione degli incroci più recenti tra Inter e Napoli", commenta poi La Gazzetta.