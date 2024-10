"A tal proposito, il profilo individuato da tempo per il ruolo di centrale della difesa a tre è Jaka Bijol, difensore dell’Udinese. Certo, nel match contro l’Inter di un paio di settimane fa non ha impressionato, con un paio di errori grossolani, ma il management nerazzurro lo segue da tempo e, in estate, potrebbe sferrare l’attacco decisivo per portarlo a casa. Il costo del classe 1999 si aggira sui 15 milioni di euro".