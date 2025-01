Sparta Praga-Inter, un solo dubbio per Inzaghi. E in attacco…

Non sarà disponibile, invece, Acerbi: "Resta poco decifrabile la situazione di Acerbi. Dal punto di vista clinico, non ha nulla. Ma non si sente sicuro e non riesce a spingere. Salterà anche il Lecce e, nel frattempo, farà un lavoro supplementare, come ha spiegato Inzaghi. La speranza è che i prossimi giorni portino un pizzico di chiarezza in più. Intanto, in viale Liberazione, hanno cominciato a studiare cosa possa offrire il mercato in caso di necessità", spiega il CorSport che conferma come in attacco tornerà titolare la coppia Lautaro-Thuram.