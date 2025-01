Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'allenatore del Girona, Miguel Angel Sanchez Muñoz, per tutti solo Michel , ha speso belle parole per l'Inter di Simone Inzaghi . "Guardo molto l’Inter: Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile applicando sistemi e uomini differenti, mi piacciono gli scambi tra centrali e laterali, la grande mobilità di tutti. L’Atalanta a livello fisico è bestiale, obbliga il rivale a uno sforzo maiuscolo. Conte è un allenatore top, appena tornato al Napoli l’ha riportato in testa con una proposta calcistica molto marcata".

"Il Como gioca in maniera incredibile, con grande personalità e l’idea di essere grande contro i grandi, cosa non facile né scontata. Thiago Motta ha fatto benissimo col Bologna e ora con la Juve magari pareggia troppo ma propone un gioco offensivo interessante e sa proteggere al meglio la porta. In generale io penso che oggi più che ‘Paesi’ ci siano allenatori: in Inghilterra non c’è più il calcio inglese ma quello offerto dai vari tecnici internazionali. In Italia è lo stesso, tante proposte molto diverse tra loro".