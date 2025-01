TS – Inzaghi lo aspettava e Lautaro è tornato, ecco il colpo dell’Inter

Messaggio non in codice

Un avviso ai naviganti e alle rivali per lo scudetto perché se si ripetesse il trend del rendimento dopo 'lo sblocco' il giocatore per i prossimi due mesi sarà lì pronto a farsi sentire. Non che non lo abbia fatto in questi mesi giocando per la squadra, essendoci sempre. Lì in mezzo a provarci, come continuava a chiedergli Inzaghi. Ora l'argentino spera di segnare ancora e ancora per fare la differenza in campionato ma magari anche in CL dopo il settimo posto al Pallone d'Oro. Ha segnato 139 gol in maglia nerazzurra e ha nel mirino Lorenzi al sesto posto della classifica dei gol in totale con 143 reti segnate.