"Primo round il 2 gennaio, contro l'Atalanta che non molla: stasera all'Inter serve vincere anche per tenere il ritmo di chi le è sempre davanti. Vero che la differenza oggi sta tutta in un asterisco, ma serviranno quasi due mesi per recuperare la partita di Firenze e nel frattempo gli altri corrono. «Spero di recuperare presto Acerbi e Pavard, poi so che Marotta e Ausilio si stanno guardando intorno», Inzaghi evade ogni domanda sui possibili rinforzi di gennaio, anche perché la regola non cambia, prima di comprare bisogna vendere. «Non mi risulta che qualcuno voglia andare via dall'Inter, anche perché qui si sta bene. Anche io spero di restare ancora a lungo, per migliorarmi e continuare a vincere».