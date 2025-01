“Non tutti i “co-titolari”, per usare la definizione tanto cara al presidente Beppe Marotta nel citare le seconde linee, hanno deluso. C’è chi ha sfruttato la trasferta di Riad per far vedere finalmente le sue qualità. Taremi ha trovato il primo gol su azione e questo - purtroppo per lui e per l’Inter - vale solo per le statistiche. Per Inzaghi, invece, conta aver visto la qualità dell’iraniano e la sua capacità di incidere nella partita, come accaduto soprattutto contro il Milan ”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.